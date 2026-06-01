Meteo Roma del 01-06-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Nord, i cieli sono coperti e sono previste precipitazioni nel corso della giornata.

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meteo una buona giornata queste le anticipazioni meteo al nord cieli coperti con le precipitazioni diffuse su tutti i settori al pomeriggio acquazzoni e temporali con fenomeni diffusi specie a ridosso dei rilievi in serata residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto variabilità asciutta nella notte al centro al mattino cieli irregolarmente coperti con qualche pioggia tra Toscana e Umbria al pomeriggio temporali sviluppo sul versante Adriatico tra Marche e Abruzzo con fenomeni spartiti stabile con Cieli poco nuvolosi in serata e nottata a te su un passaggio perturbato locali acquazzoni tra Toscana Umbria Marche e zone interne del Lazio al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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