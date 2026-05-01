Alle prime ore del mattino del 1° maggio 2026, le previsioni indicano cieli coperti in molte regioni del Nord Italia. Le condizioni meteo prevedono una giornata con nuvolosità diffusa e probabilità di pioggia in diverse aree. Le temperature sono stimate in lieve aumento rispetto alle ore notturne, con venti moderati dai quadranti occidentali. La situazione rimane stabile, senza allerte meteorologiche di rilievo.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino cieli coperti sulle regioni nord-occidentali con deboli precipitazioni apertura Nordest al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora addensamenti irregolari tra Piemonte Valle d'Aosta in serata e nottata e si rinnovano condizioni di tempo tutto con assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse sul Medio Adriatico un pomeriggio graduali schiarite da Nord con il Suv medio basso Lazio in serata e nottata residue precipitazioni sul Lazio stavi dalle prove concedi del tutto sereno al sud e sulle isole al...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 01-05-2026 ore 06:15

The ULTIMATE Mykonos Island Tour (Hidden Gems & Famous Spots!)

Notizie correlate

Meteo Roma del 01-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con la tua in transito al...

Meteo Roma del 05-03-2026 ore 06:15meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta la regione con nebbie e nubi basse su coste...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi nubi sparse, Venerdì 1 e Sabato 2 sereno; Previsioni meteo Roma e Lazio per il ponte del 1° maggio: sole e temperature fino a 20 gradi; 1 maggio sotto la pioggia? Le previsioni meteo per la settimana a Roma; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Meteo: Festa dei Lavoratori con sole su gran parte del Paese! Clima più frescoLa tendenza meteo da domenica 3 vede i primi segnali di cambiamento con l'indebolimento dell'anticiclone e il ritorno delle piogge. Clima mite. meteo.it

Meteo a Roma: le previsioni del tempo per il ponte del Primo MaggioChi ha organizzato una scampagnata o vuole seguire il concerto a piazza San Giovanni si starà chiedendo che tempo farà a Roma per il ponte del Primo Maggio. Dopo le nuvole del 30 aprile, nel giorno de ... romatoday.it

Meteo a Roma: le previsioni del tempo per il ponte del Primo Maggio ift.tt/VMd7K9a x.com

Dopo un inizio di giornata con la pioggia, torna la primavera a Roma e nel Lazio. Le previsioni meteo per questa settimana, verso il weekend del 25 aprile 2026. - facebook.com facebook