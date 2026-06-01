Meteo Molise | tregua di sole prima di temporali e piogge intense
Mercoledì è previsto un peggioramento meteorologico nel Molise, con temporali e piogge intense che interesseranno la regione. Prima di questo, ci sarà una tregua di sole. Il calo delle temperature che si verificherà durante il cambiamento influirà sulla canicola recente, portando un abbassamento delle temperature. La fase di maltempo dovrebbe iniziare nel pomeriggio o in serata, protraendosi nelle ore successive.
? Punti chiave Quando inizierà esattamente il peggioramento previsto per mercoledì?. Come influirà il calo delle temperature sulla recente canicola?. Dove colpiranno con più forza i temporali nel pomeriggio?. Quali condizioni attenderanno il mare dopo il passaggio della perturbazione?.? In Breve Martedì 2 giugno: cielo sereno e zero termico a 3650 metri.. Mercoledì 3 giugno: rischio temporali intensi e zero termico a 3600 metri.. Giovedì: ritorno stabilità con zero termico in risalita a 3700 metri.. Venti deboli da quadranti sud occidentali con rotazione settentrionale giovedì.. Il sole di giugno regala un’ultima tregua prima del peggioramento previsto per mercoledì 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Meteo Molise del 28/01/2026
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