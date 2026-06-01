Meteo Molise | tregua di sole prima di temporali e piogge intense

Notizia in breve

Mercoledì è previsto un peggioramento meteorologico nel Molise, con temporali e piogge intense che interesseranno la regione. Prima di questo, ci sarà una tregua di sole. Il calo delle temperature che si verificherà durante il cambiamento influirà sulla canicola recente, portando un abbassamento delle temperature. La fase di maltempo dovrebbe iniziare nel pomeriggio o in serata, protraendosi nelle ore successive.