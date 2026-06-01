Meteo Italia | temporali e calo termico settimana instabile da Nord a Sud

Un fronte di temporali sta interessando diverse regioni italiane, accompagnato da un calo delle temperature. La settimana si presenta instabile, con piogge e temporali che si estendono da Nord a Sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’estate meteorologica inizia con condizioni climatiche in contrasto rispetto a maggio. Le previsioni indicano una generale instabilità atmosferica in tutto il paese.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: L’ estate meteorologica esordisce con uno scenario in controtendenza rispetto al mese di maggio. Le previsioni meteo Italia indicano infatti una fase più instabile e fresca, favorita dal ritorno delle perturbazioni atlantiche sull’Europa occidentale e dall’allontanamento temporaneo dell’anticiclone subtropicale responsabile del caldo anomalo delle ultime settimane. Nei prossimi giorni il tempo sull’Italia sarà caratterizzato da due distinte fasi: una prima perturbazione atlantica interesserà gran parte della Penisola con temporali diffusi fino alle regioni meridionali; successivamente il vortice... 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

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Meteo Italia: Settimana con Venti di Bora, calo termico e anche qualche Temporale

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