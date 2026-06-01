Meteo Italia | temporali e calo termico settimana instabile da Nord a Sud

Da retemeteoamatori.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fronte di temporali sta interessando diverse regioni italiane, accompagnato da un calo delle temperature. La settimana si presenta instabile, con piogge e temporali che si estendono da Nord a Sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’estate meteorologica inizia con condizioni climatiche in contrasto rispetto a maggio. Le previsioni indicano una generale instabilità atmosferica in tutto il paese.

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Meteo Italia: Settimana con Venti di Bora, calo termico e anche qualche Temporale

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