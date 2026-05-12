Il prossimo 25 maggio si terrà la votazione per eleggere il nuovo presidente della Camera di Commercio. Sono diciannove i membri che compongono il nuovo Consiglio, chiamati a rappresentare e guidare le attività economiche della zona. Tra i temi discussi ci sono anche gli effetti dell'intelligenza artificiale sui mestieri tradizionali, argomento che potrebbe influenzare le decisioni del nuovo organismo.

? Domande chiave Chi sono i diciannove membri che guideranno l'economia del territorio?. Come influirà l'intelligenza artificiale sui mestieri tradizionali del nuovo Consiglio?. Quali profili rappresenteranno i diversi settori produttivi durante il voto?. Perché la coesione tra agricoltura e industria è vitale per il territorio?.? In Breve Eugenio Giani e Bernard Dika partecipano all'insediamento del nuovo organo decisionale.. Il consiglio comprende 19 membri rappresentanti di vari settori produttivi locali.. Dika sottolinea l'impatto dell'intelligenza artificiale su commercio, agricoltura e industria.. Il nuovo gruppo deve integrare artigianato, logistica, agricoltura e servizi alle imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo Consiglio Camera di Commercio: il 25 maggio si vota il presidente

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