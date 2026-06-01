Mercato Napoli ritorno di fiamma per un vecchio tormentone | costa 20 milioni

Il Napoli ha riaperto i contatti con Juanlu Sánchez, esterno difensivo spagnolo, considerato un possibile acquisto per la prossima sessione di mercato. La società ha valutato un’offerta di circa 20 milioni di euro per il giocatore, che rimane tra gli obiettivi prioritari per rinforzare la linea laterale. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

Juanlu Sánchez torna nel mirino del Napoli per l’estate: il terzino spagnolo rimane un obiettivo concreto della dirigenza azzurra per rinforzare la corsia difensiva. Juanlu Sánchez: perché il Napoli insiste. Giovanni Manna non ha mai tolto lo spagnolo dalla lista dei candidati per il ruolo di vice Di Lorenzo. Secondo quanto riporta Il Mattino, gli azzurri torneranno alla carica nella prossima finestra di mercato estiva con un nuovo tentativo mirato. Il profilo del terzino andaluso piace ancora, nonostante una stagione non particolarmente brillante al Siviglia. Il motivo della persistenza è semplice. La dirigenza ha valutato Juanlu Sánchez e ha deciso che merita una seconda chance nel progetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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