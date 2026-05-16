Mercato Napoli ritorno di fiamma per l’ex Juve? L’annuncio fa sognare
Il Napoli sta monitorando il mercato in vista della fine della stagione e della possibile qualificazione alla Champions League. In particolare, si fa riferimento a un interesse per un ex giocatore della Juventus, che ha fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra sta valutando le opportunità di rafforzamento e ha annunciato di essere attivamente coinvolta nelle trattative di mercato. La fase conclusiva dell’annata calcistica potrebbe portare a novità importanti nelle prossime settimane.
Aspettando la qualificazione del napoli alla prossima Champions League, e di conseguenza il termine dell’annata calcistica, il club sonda il mercato. Nelle ultime ore è spuntata fuori una voce riguardante il futuro di Federico Chiesa: l’italiano può tornare in patria! Napoli, idea Chiesa: le parole. Federico Chiesa, con molta probabilità, lascerà l’Inghilterra. L’esterno italiano, nonostante i vari infortuni e la poca continuità, continua a far gola a diversi club italiani tra cui il Napoli. Di seguito le parole di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Chiesa lascerà il Liverpool in estate, decisione praticamente presa. Vuole giocare di più ed essere più protagonista, è pronto per una nuova avventura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
CLAMOROSA NOTIZIA MILANRITORNO DI FIAMMA! Milan News Andrea Longoni Calcio Mercato
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