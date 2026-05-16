Mercato Napoli ritorno di fiamma per l’ex Juve? L’annuncio fa sognare

Il Napoli sta monitorando il mercato in vista della fine della stagione e della possibile qualificazione alla Champions League. In particolare, si fa riferimento a un interesse per un ex giocatore della Juventus, che ha fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra sta valutando le opportunità di rafforzamento e ha annunciato di essere attivamente coinvolta nelle trattative di mercato. La fase conclusiva dell’annata calcistica potrebbe portare a novità importanti nelle prossime settimane.

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