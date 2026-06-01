Memorial Atos Lugni gara podistica in memoria del militare

La Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano, in collaborazione con l’ASD "Road Runners" di Maddaloni e con il patrocinio del Comune di Maddaloni, ha organizzato nella giornata di domenica 7 giugno, la prima edizione della manifestazione podistica regionale “La Scuola di Commissariato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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