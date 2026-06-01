Nella notte e questa mattina, a Meldola, si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 3.2. La prima alle 1:51, la seconda alle 7:58. Entrambi i sismi sono stati registrati nella stessa zona della provincia di Forlì-Cesena. Non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato in modo simile in due momenti distinti della giornata.

All’1:51 di notte e alle 7:58 di stamattina si sono verificate due scosse di magnitudo 3.2 a Meldola, provincia di Forlì-Cesena. I cittadini si esprimono sui canali dell’Ingv: “Ondulavano i lampadari”. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose Si sono verificatedue scosse di magnitudo 3.2 con epicentro a Meldola, provincia di Forlì-Cesena. La prima è avvenuta nella notte,all’1:51, ed è stata avvertita dalla popolazione. La seconda invece, sempre di magnitudo 3.2, si è verificata alle7.58della mattina. In entrambi i casi l’epicentro a Meldola è stato registrato dalla Sala sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meldola, due scosse di magnitudo 3.2

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