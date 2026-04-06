Vaccino influenza | dimezza il rischio di ictus e infarti

Uno studio recente ha confermato che il vaccino antinfluenzale può contribuire a ridurre significativamente il rischio di ictus e infarti, anche nei casi in cui non impedisce completamente l’infezione. La ricerca si è concentrata sulla relazione tra la somministrazione del vaccino e l’incidenza di eventi cardiovascolari, mostrando come questa prevenzione possa avere effetti benefici anche al di là della protezione contro il virus.

Il vaccino contro l'influenza riduce drasticamente la probabilità di subire ictus e infarti, anche quando non riesce a bloccare l'infezione virale. I dati emergono da un'analisi condotta su oltre 200mila pazienti ospedalizzati in Danimarca tra il 2014 e il 2025. L'indagine, pubblicata dalla rivista Eurosurveillance, mette in luce un legame diretto tra l'infiammazione sistemica causata dal virus e l'insorgenza di eventi cardiovascolari acuti. Mentre l'infezione aumenta i rischi, la profilassi vac . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaccino influenza: dimezza il rischio di ictus e infarti Leggi anche: Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asma Un semplice cambiamento alimentare può ridurre infarti e ictus senza cambiare la dietaSecondo due nuovi studi pubblicati sulla rivista Hypertension, ridurre il sale nel pane e in alcuni dei cibi più consumati potrebbe avere benefici... Il vaccino antinfluenzale protegge da infarto e ictusROMA Anche quando fallisce nel creare uno scudo contro il virus dell’influenza, il vaccino antinfluenzale offre comunque protezione contro ictus e infarto, il cui rischio si innalza dopo l’infezione. corrieredellacalabria.it La cultura del vaccinoL’influenza fa male, costa e a volte uccide. E’ necessario, ora più che mai, che il cittadino sia responsabile ... ilfoglio.it