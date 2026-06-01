maxi rissa tra giovanissimi il parcheggio ex cadorna diventa il ring del duello

Notizia in breve

Una rissa tra giovani si è svolta nel parcheggio dell'ex Cadorna, di notte. I partecipanti si sono affrontati tra urla, insulti e musica ad alto volume. Bottiglie di superalcolici sono state trovate sul muretto che delimita l’area. Non ci sono stati segnalati feriti o arresti. La scena si è conclusa con la fuga dei coinvolti.