Maxi rissa tra giovanissimi Il parcheggio ex Cadorna diventa il ring del duello
Una rissa tra giovani si è svolta nel parcheggio dell'ex Cadorna, di notte. I partecipanti si sono affrontati tra urla, insulti e musica ad alto volume. Bottiglie di superalcolici sono state trovate sul muretto che delimita l’area. Non ci sono stati segnalati feriti o arresti. La scena si è conclusa con la fuga dei coinvolti.
Si affrontano di notte nel parcheggio. Bottiglie di superalcolici sul muretto che delimita l’area un tempo della caserma Cadorna, urla, insulti, musica a tutto volume. Scene dalla notte della movida, in pieno centro. A un passo dai tavoli allestiti in via Roma e via Crispi trasformate in ristorante a cielo aperto con centinaia di persone a godersi il primo weekend d’estate. A un passo dalle piazze del divertimento, quello sano, che ha coinvolto tantissimi giovani. Nella penombra di un parcheggio poco illuminato, invece, va in scena l’ennesima "sfida" tra gruppo rivali. L’alcol altera gli anini e ben presto la scaramuccia accende le reazioni di una ventina di giovanissimi, molti dei quali minorenni (i più grandi hanno appena 18 anni). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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