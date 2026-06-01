Maturità 2026 nomine Commissari e Presidenti il 4 giugno Dove si riceve il documento UFFICIALE

Il 4 giugno saranno comunicati i nomi dei commissari e dei presidenti della Maturità 2026. Gli Uffici scolastici stanno ultimando le procedure di nomina, che prevedono la selezione di due commissari interni già scelti, due esterni e un presidente. Il documento con le nomine sarà disponibile presso gli uffici scolastici e consegnato ai diretti interessati in quella data.

Lo scorso 12 maggio gli Uffici scolastici hanno pubblicato gli elenchi dei Presidenti che potranno essere nominati. Arriveranno dal 4 giugno. Fino al 3 giugno è possibile segnalare inesattezze relative alla configurazione delle Commissioni (es. Napoli) L’incarico non può essere rifiutato o abbandonato, salvo casi di legittimo impedimento documentato. In tali situazioni è necessario comunicare tempestivamente l’impedimento e presentare la relativa documentazione entro tre giorni. Per i Presidenti, la comunicazione va inviata all’Ufficio scolastico regionale; per i Commissari, al dirigente scolastico della scuola di servizio. Maturità 2026: dalla nomina dei Commissari al colloquio orale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026: domanda commissari e presidenti entro il 13 aprile|Chi deve farla e cosa succede dopo

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