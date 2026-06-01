Mattarella | Tendenza regressiva ordine internazionale comincia con aggressione russa a Kiev
Il presidente della Repubblica ha affermato che la tendenza regressiva dell’ordine internazionale è iniziata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ha sottolineato come questa azione abbia accelerato il processo di declino delle regole globali. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, evidenziando come il conflitto abbia influito negativamente sulla stabilità internazionale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a possibili misure o risposte future.
Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 "Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso: l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kyiv", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Concerto in onore del Corpo Diplomatico. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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