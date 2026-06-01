Mattarella | Tendenza regressiva ordine internazionale comincia con aggressione russa a Kiev

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha affermato che la tendenza regressiva dell’ordine internazionale è iniziata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ha sottolineato come questa azione abbia accelerato il processo di declino delle regole globali. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, evidenziando come il conflitto abbia influito negativamente sulla stabilità internazionale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a possibili misure o risposte future.