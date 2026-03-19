Mattarella | Europa sappia dire di no a un ordine internazionale fondato sul conflitto – Il video

Il presidente della Repubblica ha affermato che l’Europa deve essere capace di respingere un ordine internazionale basato sul conflitto. Durante un evento a Salamanca, ha sottolineato l’importanza di saper dire di no a questa impostazione, evidenziando la necessità di mantenere una posizione ferma di fronte alle crisi globali. La dichiarazione è stata rilasciata il 19 marzo 2026 e trasmessa tramite un video.

(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 "Cosa può fare l’Europa a fronte della recessione del modello cooperativo multilaterale nella gestione dei rapporti tra gli Stati? Accettare che esso venga soppiantato da una visione contrattualistica fondata sulla competizione? Tocca all’Europa saper dire di no. Dire di no all’ampliamento dei conflitti, a una perenne instabilità con la moltiplicazione dei fronti di crisi, come dimostrano le drammatiche vicende che, a partire dal sanguinoso attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, vedono oggi Iran, Libano, l’intera regione medio-orientale e del Golfo al centro di un arco di crisi di cui non... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Mattarella: "Europa indispensabile per la pace. Sappia dire no ai conflitti e alla perenne instabilità"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato una una lectio magistralis all'università di Salamanca (Spagna), alla presenza del... Così l’Europa può ristabilire un ordine internazionale fondato su diritto e libertà. L’opinione di BonanniLa verità è che l’ordine costruito dopo la Seconda guerra mondiale non riesce più a governare le crisi. Aggiornamenti e notizie su Mattarella Europa sappia dire di no a... Temi più discussi: Mattarella L’Europa sappia dire no a conflitti e perenne instabilità; Mattarella L’Europa sappia dire no a conflitti e perenne instabilità; IL PRESIDENTE - Mattarella a Salamanca: L'Europa è indispensabile per la pace, sappia dire di no a conflitti e instabilità; Mattarella Ue indispensabile per la pace, sappia dire di no ai conflitti. Mattarella: Europa deve saper dire noVi sono violazioni sistematiche dei diritti umani e marginalizzazione dell' Onu. E riemerge una insofferenza crescente rispetto alle regole pattuite dagli Stati. Questo avviene in nome di un presun ... rainews.it No all'uso della forza fuori dalle regoleIl presidente della Repubblica ha ricevuto l'onorificenza di dottore honoris causa dall'Università di Salamanca, in Spagna. Sovranismo assoluto insofferente alle regole ... msn.com Tv2000. . L’Università di #Salamanca ha conferito al Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, l’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa. La cerimonia di conferimento si è svolta nella Sala Paraninfo delle Scuole Minori, sede stori - facebook.com facebook Salamanca, il Presidente Mattarella incontra Re Felipe VI e saluta gli studenti italiani all’Università x.com