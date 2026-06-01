Mattarella | Consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini

Il presidente della Repubblica ha affermato che rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini e promuovere un senso autentico di partecipazione democratica sono obiettivi costanti per il funzionamento della Repubblica.

AGI - "Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica". Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato ai Prefetti in occasione della festa della Repubblica. In un passaggio della sua riflessione il Capo dello Stato si rivolge in particolare "a quanti sono alla guida dei pubblici uffici" che, nell'esercizio del loro mandato "con capacità di ascolto, intelligente lettura delle dinamiche sociali emergenti, sensibilità per le situazioni di disagio e di maggiore fragilità, sono di grande valore per elaborare risposte efficaci". 🔗 Leggi su Agi.it

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