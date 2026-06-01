Il Presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza al Merito a tre sommozzatori finlandesi coinvolti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist sono stati premiati per il loro contributo nelle operazioni di recupero. La cerimonia si è svolta in modo formale, con il riconoscimento ufficiale delle attività svolte.

Il Presidente della Repubblica ha premiato Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist per il loro ruolo nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti durante un’immersione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’ onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, intervenuti nelle delicate operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti durante un’immersione nelle acque delle Maldive. Il riconoscimento è stato attribuito motu proprio dal Capo dello Stato, una formula che indica la decisione assunta direttamente dal Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mattarella conferisce l’onorificenza al Merito ai tre sommozzatori finlandesi intervenuti alle Maldive

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Maldive, Mattarella conferisce lonorificenza al merito ai sub finlandesi

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