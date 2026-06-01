Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia per i 78 anni della Repubblica, senza commentare le polemiche tra i partiti. Non ha espresso opinioni sui dibattiti attuali, tra cui quelli sulla magistratura, le preferenze e i premi di maggioranza. La sua presenza si è limitata alla celebrazione, senza intervenire sulle tensioni politiche in corso. I partiti continuano a discutere, mentre il capo dello Stato mantiene un atteggiamento distaccato.

Ottant'anni e si litiga ancora. Ieri sulla magistratura, oggi su preferenze e premi di maggioranza, eppure Sergio Mattarella non sembra particolarmente preoccupato. "Non è un nostro problema", spiegano dal Colle, "il presidente non interferisce". Del resto provare a cambiare le regole non è uno scandalo, fa parte del gioco. Anzi, il dibattito "aspro", spigoloso, conferma lo stato di salute della Repubblica alla vigilia delle celebrazioni. E passi per la giustizia: il referendum ha riportato la gente alle urne. La riforma elettorale invece fuori dal recinto dei partiti non scalda proprio nessuno, ma insomma, se e quando accadrà, anche quella verrà gestita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella celebra la Repubblica. I partiti litigano? "Non interferisco"

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