Matera banda georgiana sgominata | così razziava case box auto e seminterrati

Da virgilio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una banda di cittadini georgiani è stata smantellata a Matera dopo aver compiuto numerosi furti tra Policoro, Scanzano Jonico e Nova Siri. La banda aveva preso di mira case, box auto e seminterrati, entrando e rubando vari oggetti. Le forze dell’ordine hanno arrestato più persone coinvolte, recuperando parte della refurtiva. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività criminale strutturata e continuativa nella zona.

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La Polizia di Stato di Matera protagonista di un’operazione contro una banda di cittadini georgiani specializzata in furti seriali. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata portata avanti tra la fine di gennaio e la metà di aprile 2026 nei comuni di Policoro, Scanzano Jonico e Nova Siri. Le indagini e la scoperta della banda Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate dopo una serie di reati che hanno colpito numerose abitazioni e locali nei territori interessati. Gli investigatori hanno ricostruito una vera e propria scia di furti, con decine di episodi accertati e almeno quindici tentativi non formalmente denunciati dalle vittime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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