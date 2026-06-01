Marty Supreme Avatar | fuoco e cenere e tanti altri film belli da vedere in streaming nel mese di giugno Le trame e le recensioni di Amicait

La New York anni Cinquanta ricostruita magnificamente, un piccolo venditore di scarpe anche truffatore e giocatore d’azzardo, partner inaffidabile e asso del ping pong! Arriva in streaming (dal 19 giugno sulla piattaforma IWonderFull) uno dei film che abbiamo amato di più nell’annata cinematografica 20252026: Marty Supreme di Josh Safdie con il giovane divo Timothée Chalamet. Non vi bastano i titoli recensiti qui? Per chi è in cerca di commedie romantiche segnaliamo che su Netflix esce Office Romance con Jennifer Lopez (dal 5 giugno), mentre il thriller Una di famiglia con Sydney Sweeney sarà su Sky Cinema e NOW dal 2 giugno. Infine, per i fan di Marilyn Monroe, su Sky Documentaries e NOW arriva (dal 1° giugno), in occasione dei 100 anni dalla nascita, il documentario Marilyn – C’era una volta a Hollywood. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Marty Supreme”, "Avatar: fuoco e cenere" e tanti altri film belli da vedere in streaming nel mese di giugno. Le trame e le recensioni di Amica.it

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