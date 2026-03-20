Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Figlia del regista Bruce Paltrow e dell'attrice Blythe Danner, Gwyneth è uno dei volti più famosi del cinema anni 90 e 2000 Attrice tra le più eleganti e versatili del cinema contemporaneo, Gwyneth Paltrow ha avuto la fortuna di interpretare molti film diventati subito cult. Figlia d’arte definita al debutto come una nuova Grace Kelly, l’attrice è di recente tornata al cinema con Marty Supreme dopo una pausa dal set di 6 anni. Tranne infatti per l’amico Ryan Murphy che l’ha voluta in The Politician e per il franchise Iron Man, da un certo punto in poi Gwyneth si è più che altro occupata di Goop, il suo marchio di beauty e lifestyle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una lista dei film più belli dell'attrice americana, da "Shakespeare in Love" al recente "Marty Supreme"

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