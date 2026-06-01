Martina De Ioannon ha pubblicato un video su YouTube per chiarire le voci sui suoi interventi estetici. Nell’occasione, ha mostrato le sue labbra, il naso e il volto senza filtri, smentendo le supposizioni su ritocchi e trattamenti come il botox. La influencer ha condiviso le sue immagini senza modifiche digitali, rispondendo alle critiche ricevute sui social riguardo a presunti interventi chirurgici. La sua scelta di parlare arriva dopo mesi di discussioni e speculazioni online.

Dopo mesi di speculazioni, rumors e commenti social sui suoi presunti ritocchini estetici, Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte mettendo i puntini sulle i con un nuovo video sul suo canale YouTube. Quindici minuti di confessioni senza filtri, dove ha raccontato esattamente cosa si è rifatta, cosa no, e soprattutto perché. La rivelazione principale riguarda la rinosettoplastica effettuata nel 2023, con Martina che non ha mai nascosto una certa insofferenza verso il suo naso, pur non considerandolo una grave insicurezza. Semplicemente, come ha spiegato con la sua consueta schiettezza, era un dettaglio estetico che desiderava perfezionare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Martina De Ioannon rompe il silenzio sui ritocchi: rivela in un video tutta la verità su naso, labbra e botox

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Martina De Ioannon rompe il silenzio dopo la scelta di Ciro a Uomini e DonneMartina De Ioannon ha deciso di parlare pubblicamente in seguito alla decisione di Ciro Solimeno di scegliere un’altra persona durante la...

Armando Izzo rompe il silenzio sui social: la verità su Raffaella Fico e quelle rose che fanno discutereDopo giorni di silence, Armando Izzo ha deciso di condividere la propria versione dei fatti sui social, mettendo fine alle speculazioni che...

Temi più discussi: Uomini e Donne, a quali ritocchi estetici si è sottoposta Martina De Ioannon? Parla l'ex tronista; Martina De Ioannon si è rifatta? La verità sui ritocchini | Il mio seno è bellissimo; Uomini e Donne, Martina De Ioannon rompe il silenzio sui ritocchi estetici: Vi dico cosa mi sono rifatta; Il dettaglio alla mano di Martina De Ioannon accende il gossip | matrimonio in arrivo o un semplice regalo?.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon rompe il silenzio sui ritocchi estetici: Vi dico cosa mi sono rifatta torresette.news/rubriche/socia… #uominiedonne x.com

Uomini e Donne, Martina De Ioannon si è rifatta il seno? Ecco la sua veritàMartina De Ioannon rompe il silenzio sulla chirurgia estetica nel suo nuovo canale YouTube. Rinosettoplastica, filler e smentite: ecco i dettagli ... mondotv24.it

Uomini e Donne, Martina De Ioannon rompe il silenzio sui ritocchi estetici: Vi dico cosa mi sono rifattaDopo mesi di domande e indiscrezioni sui social, Martina De Ioannon ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. L'ex tronista ha inaugurato il suo canale YouTube con un video di circa ... torresette.news