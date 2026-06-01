Dal videoclip di Margarita, nasce tra Marracash ed Elodie una relazione intensa, vissuta tra tournée, studio di registrazione e vita privata. Elodie è amore e musa durante la realizzazione dell'album Noi, Loro, Gli Altri, pubblicato nel 2021. Ed è proprio durante quella lavorazione che Marracash racconta di avere iniziato a mettere in dubbio la loro storia. «Ho iniziato a mettere in dubbio tutto durante Noi, Loro, Gli Altri». Si legge in Qualcosa in cui credere: «Avevo già due brani pronti, ma all’improvviso scatta la crisi io metto in dubbio tutto, anche la relazione con lei». Continua: «Mentre lavoravo al disco, mi vedevo con Elo per parlare, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Marracash e la storia d'amore con Elodie: «La nostra relazione è nata e finita sul set di un videoclip. Non volevamo lasciarci, ma sapevamo che le cose non funzionavano più»

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Marracash, sul palco arriva a sorpresa... Elodie: il duetto e l'abbraccio

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