Marracash e la storia d' amore con Elodie | La nostra relazione è nata e finita sul set di un videoclip Non volevamo lasciarci ma sapevamo che le cose non funzionavano più
Dal videoclip di Margarita, nasce tra Marracash ed Elodie una relazione intensa, vissuta tra tournée, studio di registrazione e vita privata. Elodie è amore e musa durante la realizzazione dell'album Noi, Loro, Gli Altri, pubblicato nel 2021. Ed è proprio durante quella lavorazione che Marracash racconta di avere iniziato a mettere in dubbio la loro storia. «Ho iniziato a mettere in dubbio tutto durante Noi, Loro, Gli Altri». Si legge in Qualcosa in cui credere: «Avevo già due brani pronti, ma all’improvviso scatta la crisi io metto in dubbio tutto, anche la relazione con lei». Continua: «Mentre lavoravo al disco, mi vedevo con Elo per parlare, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Segui gli aggiornamenti su Elodie.
Marracash, sul palco arriva a sorpresa... Elodie: il duetto e l'abbraccio
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Marracash e l'amore per Elodie: "La nostra storia è iniziata e finita sul set di un videoclip"
Marracash rivela tutto della storia nata e finita con Elodie: ecco perché il web sta impazzendoMarracash ha spiegato i motivi della rottura con Elodie, evidenziando che la fine della relazione è avvenuta in modo definitivo e senza possibilità...
Temi più discussi: Marracash e l'amore per Elodie: La nostra storia è iniziata e finita sul set di un videoclip; King Marracash, il rap come confessione. La recensone del docufilm; Come si sopravvive alla fine di un grande amore: la lezione di Marracash ed Elodie; Marracash e la storia d'amore con Elodie: La nostra relazione è nata e finita sul set di un videoclip. Non volevamo lasciarci, ma sapevamo che le cose non funzionavano più.
Marracash ed Elena D’Amario, il gossip riparte dal cinema: una storia Instagram della ballerina riaccende i rumor, cosa c’è davvero dietro? gay.it/marracash-elen… x.com
Nel docufilm dedicato a Marracash c’è molto più della storia di un artista di successo. C’è il racconto profondo di un bambino nato a Nicosia, cresciuto tra le radici autentiche della Sicilia e poi catapultato a Milano insieme alla sua famiglia, nel quartiere della B facebook
Box office italiano lunedì 25: King Marracash regna sovrano con un debutto stellare reddit
Marracash: Elodie? Nostra storia nata e finita sul set di un videoclip| Non ci siamo parlati per 4 anni…Marracash a cuore aperto sulla relazione e la successiva rottura con Elodie: la rivelazione del rapper nel docu-film King Marracash ... ilsussidiario.net
Marracash: Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni. Poi ci siamo riuniti sul palco per un concerto e vuol dire che era una cosa vera, un amore veroMarracash racconta la fine con Elodie e la reunion sul palco in Barona: Era un amore vero, il passato non si cancella ... ilfattoquotidiano.it