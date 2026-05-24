Marracash, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, spegne 47 candeline e celebra il suo compleanno sbarcando nei cinema italiani. Arriva infatti nelle sale, solo il 25, 26 e 27 maggio, King Marracash, il primo docu-film del rapper della Barona diretto da Pippo Mezzapesa. Prodotta da Groenlandia, la pellicola promette di mettere a nudo la parabola di riscatto e la verità più intima dell'artista, toccando non solo i trionfi professionali — dai palchi monumentali di San Siro al bagno di folla del suo "Marra Block Party" — ma anche la sfera privata. Tra i capitoli più attesi del documentario c'è senza dubbio il racconto sincero e inedito del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marracash e l'amore per Elodie: "La nostra storia è iniziata e finita sul set di un videoclip"

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Marracash ed Elodie nuovamente insieme sul palco

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Quando finisce un amore, ma non il rispetto: Elodie e Marracash di nuovo insieme sul palco del Marra Block PartyDurante il Marra Block Party, Marracash ed Elodie sono tornati a esibirsi insieme sul palco, confermando di aver mantenuto un rapporto cordiale...

Temi più discussi: Esce docufilm King Marracash, dal tour negli stadi al suo quartiere; King Marracash, in arrivo al cinema il docufilm sul rapper: cosa sapere; La storia di Marracash è liberatoria, per questo è così importante; Marracash: Ecco come è nata (e finita) con Elodie.

quanto rompete i coglioni santoddio 1. non sono 13 ma sono 11 (e stiamo parlando di 36 e 25 anni, non 25 e 14) 2. la stessa differenza d’età c’era con marracash e nessuno se n’è mai lamentato 3. elodie non è il suo capo ma sono semplicemente artiste che l x.com

Marracash al cinema con King Marracash: il film evento è un viaggio nella vita del re del rap italianoKing Marracash arriva al cinema il 25, 26 e 27 maggio. Il docufilm racconta Fabio Rizzo tra San Siro, Barona, famiglia e rap ... affaritaliani.it

Marracash: Ecco come è nata (e finita) con ElodiNel documentario, Marracash sceglie un tono diretto e sincero. Ripercorre l’inizio della loro storia, la crescita del rapporto e la successiva rottura, mostrando come sentimenti e creatività abbiano ... tgcom24.mediaset.it