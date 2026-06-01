Marina di Ravenna pass per la zona Ztl | Per i proprietari costo passato da 20 a 50 euro
Il costo del pass per i proprietari di appartamenti in zona Ztl a Marina di Ravenna è passato da 20 a 50 euro. La segnalazione di una residente evidenzia che il Comune dovrebbe coprire questa spesa, considerando i disagi causati dai mercatini frequenti. La modifica tariffaria riguarda esclusivamente i titolari di immobili nella zona. Non sono state indicate altre motivazioni ufficiali per l'aumento del prezzo.
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice: “Quest'anno il pass per i proprietari di appartamenti in zona ztl a Marina di Ravenna è passato da 20 euro a 50 euro, ma dovrebbe essere il Comune a pagare noi per il disturbo che ci arrecano i continui mercatini. Il vigile urbano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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