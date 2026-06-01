Maratona di Bruxelles al collasso per il caldo soccorsi in tilt | Sembrava un ospedale da campo

Notizia in breve

La maratona di Bruxelles del 2026 si è conclusa con numerosi interventi di soccorso a causa delle alte temperature. I partecipanti sono stati colti da malori e si sono verificati diversi ricoveri sul percorso. Le autorità hanno descritto la scena come un ospedale da campo, con ambulanze e assistenza sanitaria in rapido movimento. La corsa, di 20 km, si è conclusa con molte persone assistite e alcune portate in ospedale.