Maratona di Bruxelles al collasso per il caldo soccorsi in tilt | Sembrava un ospedale da campo
La maratona di Bruxelles del 2026 si è conclusa con numerosi interventi di soccorso a causa delle alte temperature. I partecipanti sono stati colti da malori e si sono verificati diversi ricoveri sul percorso. Le autorità hanno descritto la scena come un ospedale da campo, con ambulanze e assistenza sanitaria in rapido movimento. La corsa, di 20 km, si è conclusa con molte persone assistite e alcune portate in ospedale.
L'edizione 2026 della maratona da 20 km di Bruxelles si è trasformata ben presto in una costante emergenza medica: temperature record e più di 600 partecipanti assistiti dalla Croce Rossa belga che ha definito la giornata "la più grande operazione d'emergenza dell'anno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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