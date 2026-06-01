Il Bambinello di Sant’Antonio, rubato nel 2015, è stato ritrovato dopo undici anni. La statua, simbolo della tradizione locale, è stata recuperata e restituita alla comunità di Maranola. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore, senza dettagli su come sia stato rinvenuto o sulle modalità del recupero. La statua è ora di nuovo disponibile per le celebrazioni religiose e gli eventi culturali del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ritorno atteso per undici anni ha restituito a Maranola una parte importante della sua memoria religiosa e culturale. La comunità della frazione di Formia ha accolto nuovamente il Bambinello di Sant’Antonio, scultura lignea policroma della fine del XVIII secolo, rubata nel maggio 2015 dalla Chiesa della Santissima Annunziata. Il recupero prima della spedizione all’estero. Il simulacro è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Genzano di Lucania durante attività di controllo del territorio e monitoraggio delle piattaforme online di compravendita. Una transazione sospetta ha portato i militari a intervenire in un’abitazione privata, dove l’opera è stata trovata già imballata e pronta per essere spedita all’estero a un acquirente che aveva già effettuato il pagamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maranola ritrova il Bambinello di Sant’Antonio rubato nel 2015

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