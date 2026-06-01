Manutenzione stradale del primo tratto di via Castelvecchio e vicolo Terzani cambia la viabilità

Mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno si svolgeranno lavori di completamento della manutenzione stradale nel primo tratto di via Castelvecchio e vicolo Terzani. Durante queste giornate, la viabilità sarà modificata per consentire i lavori. Non sono previste altre date di intervento o variazioni successive. Le autorità hanno comunicato i cambiamenti temporanei alla circolazione, invitando gli automobilisti a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni in loco.

Sono programmati mercoledì 3, 4 e 5 giugno lavori di completamento della manutenzione stradale del primo tratto di via Castelvecchio e vicolo Terzani. Per consentire lo svolgimento degli interventi, i tratti di strada interessati dai lavori saranno chiusi al traffico con relativo divieto di sosta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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BILOCALE IN VIA SILVIO PELLICO - TORINO

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