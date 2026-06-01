Manfredonia domani aperto regolarmente il Mercato Scaloria

Da ilsipontino.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato comunale settimanale di Manfredonia sarà aperto regolarmente domani, lunedì 2 giugno 2026. L'apertura avverrà negli orari consueti di vendita, senza variazioni o chiusure straordinarie. La decisione riguarda il Mercato Scaloria, che resterà accessibile ai clienti come di consueto.

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Il mercato comunale settimanale sarà regolarmente aperto nella giornata di lunedì 2 giugno 2026, nel rispetto dei consueti orari di vendita. L’apertura è stata disposta con ordinanza sindacale nr. 38 del 27052026 a seguito delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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