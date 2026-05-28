Manfredonia Mercato Scaloria aperto regolarmente il 2 giugno

Da ilsipontino.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato comunale di Manfredonia, chiamato Mercato Scaloria, sarà aperto regolarmente il 2 giugno 2026. L’attività si svolgerà negli orari abituali, senza interruzioni o variazioni. La giornata festiva non influenzerà il normale svolgimento delle vendite settimanali. I banchi e le bancarelle resteranno aperti come di consueto, garantendo continuità alle attività commerciali.

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Il mercato comunale settimanale sarà regolarmente aperto nella giornata di lunedì 2 giugno 2026, nel rispetto dei consueti orari di vendita. L’apertura è stata disposta con ordinanza sindacale nr. 38 del 27052026 a seguito delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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