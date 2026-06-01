Mandello com' è ricco il calendario di eventi del mese di giugno

Notizia in breve

A Mandello del Lario, il mese di giugno porta un fitto calendario di eventi che coinvolgeranno residenti e turisti. La programmazione include manifestazioni culturali, sportive e ricreative distribuite lungo tutto il territorio comunale. Le iniziative sono state pianificate per offrire intrattenimento e momenti di socializzazione, senza indicazioni di date specifiche o dettagli sui singoli eventi. La stagione estiva si apre con un calendario che prevede diverse attività durante tutto il mese.