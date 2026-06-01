Mandello com' è ricco il calendario di eventi del mese di giugno
A Mandello del Lario, il mese di giugno porta un fitto calendario di eventi che coinvolgeranno residenti e turisti. La programmazione include manifestazioni culturali, sportive e ricreative distribuite lungo tutto il territorio comunale. Le iniziative sono state pianificate per offrire intrattenimento e momenti di socializzazione, senza indicazioni di date specifiche o dettagli sui singoli eventi. La stagione estiva si apre con un calendario che prevede diverse attività durante tutto il mese.
Con l’arrivo della stagione estiva, Mandello del Lario si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti che animeranno il territorio per tutto il mese di giugno. Concerti, spettacoli, eventi culturali, iniziative dedicate alle famiglie e momenti di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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