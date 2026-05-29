Fuoco a ridosso del Centro Direzionale case minacciate e fumo visibile a chilometri di distanza

Un incendio si è sviluppato nella zona di Poggioreale, vicino al Centro Direzionale e all’ex mercato ortofrutticolo, durante la notte. Il fumo prodotto dall’incendio è visibile a distanza di chilometri. Si tratta di un episodio che segue il rogo di una nave ancorata al porto, avvenuto mercoledì scorso. Non sono stati segnalati danni a persone o edifici, ma alcune abitazioni nelle vicinanze sono state minacciate dalle fiamme.

Il fumo di un nuovo incendio si è diffuso sulla città. Dopo il rogo della nave Gnv ancorata al Porto di Napoli avvenuto lo scorso mercoledì, la scorsa notte le fiamme hanno attaccato un'area di Poggioreale, a ridosso del Centro Direzionale e dell’ex mercato ortofrutticolo.A fuoco è andato uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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