Macchi campione d’Italia Pinna conquista Under 20

Nel giro di 24 ore, Pisa ha ottenuto due titoli di rilievo nel fioretto. Filippo Macchi ha vinto il titolo di campione d’Italia assoluto, mentre Vittoria Pinna si è aggiudicata il tricolore under 20 femminile. Entrambi i successi sono arrivati durante le competizioni tenutesi a Roma.

Pisa splende nel fioretto: a Roma, nel giro di 24 ore, Filippo Macchi si è laureato campione d’Italia assoluto, mentre Vittoria Pinna ha conquistato il titolo italiano femminile under 20. Risale a venerdì il successo della giovanissima del Centro Sportivo Esercito, che ha battuto con il risultato di 15-8 nell’ultimo atto l’avversaria Greta Saioni del Frascati Scherma. Tanta l’emozione per Pinna, che è reduce da un brutto infortunio al ginocchio che le è costata la stagione. E questa è una medaglia che sa di consacrazione, dopo il titolo nazionale che aveva già conquistato nel 2024, nella categoria under 17. "A novembre uscivo da questo palazzetto piangendo, con un infortunio che mi ha tolto tutta la stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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