Lo Spasimo riapre dopo quattro anni | tornerà a essere casa del jazz sotto le stelle

Lo Spasimo riapre al pubblico dopo più di quattro anni di lavori di restauro, riprendendo la sua funzione come spazio dedicato al jazz sotto le stelle. Il complesso monumentale, uno dei punti di riferimento della città, aveva già aperto parzialmente durante le festività di Pasqua e Pasquetta prima di completare i lavori di ristrutturazione. La riapertura segna il ritorno di uno dei luoghi più iconici della zona, ora disponibile nuovamente per eventi e manifestazioni culturali.

Palermo ritrova uno dei suoi luoghi più iconici. Dopo oltre quattro anni di lavori di restauro (e una piccola anticipazione nei giorni di Pasqua e Pasquetta), il complesso monumentale dello Spasimo riapre finalmente le sue porte alla città. Dopo i lavori portati avanti dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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