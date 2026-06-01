Lo schianto del furgone con 9 persone a bordo a Gera Lario | il video dei soccorsi

Nella notte a Gera Lario, sulla Statale 340 Regina, un furgone con nove persone a bordo si è schiantato. L’incidente è avvenuto intorno alle 2, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei feriti. Un video mostra le operazioni di soccorso, ma non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle conseguenze dell’incidente.

Grave incidente stradale nella notte a Gera Lario, lungo la Statale 340 Regina. L'allarme è scattato alle 2.20, quando un furgone con nove persone a bordo è uscito di strada andando a schiantarsi contro un muro per cause ancora in corso di accertamento.L'impatto ha provocato il ferimento di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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