Il matcha è ormai presente in molti prodotti alimentari e bevande, come gelati, biscotti e tazze di caffè in locali di Londra e New York, dove le code sono frequenti. La sua diffusione ha portato a un aumento dell’offerta e della domanda, rendendolo un ingrediente molto utilizzato nella gastronomia contemporanea. La sua presenza si estende a diversi mercati, senza che siano stati riscontrati cambiamenti significativi nelle sue caratteristiche originarie.

Il matcha conquista cucine e caffetterie di mezzo mondo, ma dietro la moda c'è una storia millenaria che pochi conoscono Oggi il matcha lo trovi ovunque. Nei gelati, nei biscotti, nei tiramisù rivisitati, nei caffè di Londra e New York dove le file fuori dalla porta sono diventate un’immagine abituale. Come qualche anno fa era successo con il pistacchio di Bronte, il tè verde in polvere di origine giapponese ha conquistato cucine, pasticcerie e social network in tutto il mondo, diventando uno degli ingredienti più discussi del momento. Ma vale davvero la pena o è solo l’ennesima moda passeggera? La storia del matcha come tendenza è in realtà la storia di un prodotto antico che ha trovato un pubblico nuovo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lo bevi ovunque, lo metti in tutto: ma il matcha è davvero così speciale o è solo l’ennesima moda del momento

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