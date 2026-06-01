Nel Giro d’Italia femminile 2026, la tappa di oggi prosegue con le sei attaccanti che mantengono il margine invariato. Attualmente il gruppo attraversa il comune di Codroipo. Alle 15.00, Cristina Tonetti ha conquistato lo sprint intermedio di Villa Manin di Passariano. La corsa continua con le fatiche delle cicliste in attesa di eventuali sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Il gruppo transita ora nel comune di Codroipo. 15.00 Cristina Tonetti ha vinto lo sprint intermedio di Villa Manin di Passariano. 14.57 Abbiamo appena superato il primo terzo di km che prevede la frazione odierna. 14.54 Intanto Hashimi e Zsanko sono state riprese dal plotone. 14.51 Sempre di 3’05” il margine del gruppo sulla testa della corsa. 14.48 Media oraria dei 43,6 kmh dopo la prima ora di corsa. 14.45 Non è ancora avvenuto il ricongiungimento tra le due inseguitrici e la testa della corsa. 14.42 Poco più di 10 km allo sprint intermedio di Villa Manin di Passariano. 14.39 Sale sopra i 3? il margine della fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: margine invariato per le sei attaccanti

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