Lunedì pomeriggio, un attacco aereo israeliano ha colpito un ospedale nella città portuale di Tiro, in Libano. Il Ministero della Salute ha confermato danni significativi alla struttura, che ospitava vittime di conflitto. Nessun dettaglio su eventuali vittime o feriti è stato reso noto. L’attacco ha interessato un’area vicina a un ospedale che si occupa di curare le persone coinvolte nel conflitto.

Un attacco aereo israeliano sferrato lunedì pomeriggio in Libano nei pressi di un ospedale nella città portuale di Tiro ha causato gravi danni in un ospedale che sta curando le vittime della guerra, ha riferito il Ministero della Salute. Un video diffuso dal ministero mostrava donne e bambini sconvolti all’interno dell’ ospedale Jabal Amel. Dall’esterno, attraverso le finestre sfondate, si possono vedere ulteriori segni di distruzione. Ciò avviene mentre il governo israeliano ha ordinato attacchi sui sobborghi meridionali di Beirut, un giorno dopo che le sue forze di terra hanno raggiunto il punto più profondo in Libano degli ultimi 26 anni e mentre Hezbollah ha lanciato razzi contro il nord di Israele, compresa la periferia della città costiera di Haifa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Libano, Israele colpisce un ospedale a Tiro: le immagini dall'interno

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