Nel sud di Beirut si registra un traffico intenso, con residenti che cercano di lasciare l’area. La congestione è conseguenza di un attacco ordinato dal primo ministro israeliano e dal ministro della Sicurezza, annunciato ufficialmente tramite una dichiarazione congiunta. Le autorità libanesi non hanno ancora fornito dettagli sulle operazioni militari o sui danni subiti. La situazione ha portato a un aumento del traffico nelle zone vicine alla capitale.

Il traffico congestiona le strade nel sud di Beirut: sono i residenti che fuggono dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyhau e il ministro della Sicurezza Israel Katz hanno ordinato di attaccare il sud della capitale del Libano, rendendolo noto in una dichiarazione congiunta. La zona in pericolo è il quartiere di Dahiyeh, nella periferia meridionale, dove la milizia di Hezbollah è più radicata. L’esercito israeliano ha ricevuto l’ordine di attaccare la periferia sud il giorno dopo che le truppe avevano raggiunto il punto più interno del Libano degli ultimi 26 anni, e mentre Hezbollah lanciava razzi contro il nord di Israele. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, i residenti in fuga da Beirut: le strade della capitale congestionate dal traffico

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Displaced Lebanese Shelter in Streets as Israeli Strikes Deepen Humanitarian Crisis

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