Lepore Pd | a Bologna non ci sono baby gang

A Bologna non ci sono baby gang, secondo quanto affermato da un rappresentante politico. Ha dichiarato che non bisogna immaginare gruppi di ragazzi armati che si affrontano tra loro. La dichiarazione si riferisce alla presenza di comportamenti violenti tra giovani nella città. La posizione viene comunicata senza ulteriori dettagli o dati specifici. La discussione si concentra sulla percezione della sicurezza e sulla presenza di eventuali gruppi giovanili aggressivi.

Romano Reggiani, regista e attore bolognese, che ha preso parte all’evento di Radio Immaginaria, ha affermato: “Questa città non penso sia sicura, per me non lo è per niente. E mi dispiace”, considerando che “io vivo a Bologna, mi piace Bologna, amo Bologna e rimarrò a Bologna per sempre – continua –. Però è una città che ha visto dei peggioramenti non da poco”. Per questo motivo, “penso che le istituzioni dovrebbero fare molto di più. Un po’ in tutta Italia”, ma nel caso specifico delle Due Torri, “Bologna è proprio allo sbando“, Lo scrive www.ilrestodelcarlino.it Un pensiero netto e chiaro, che raggiunge anche il sindaco Matteo Lepore, che tende l’orecchio verso i racconti dei giovanissimi: “Li ascolteremo perché la violenza giovanile preoccupa innanzitutto i ragazzi – inizia –. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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