Leone XIV ha annunciato di sostenere la separazione di genere tra ragazzi e ragazze nelle attività scout. La decisione riguarda l'adozione di questa distinzione come parte del percorso educativo, in linea con le nuove linee guida dell’Agesci. La scelta comporta modifiche nelle modalità di organizzazione e formazione dei gruppi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei giovani attraverso attività separate per ciascun genere. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione scout.

? Domande chiave Perché Leone XIV sostiene la separazione tra ragazzi e ragazze?. Come cambia l'educazione scout con la nuova scelta dell'Agesci?. Quali differenze pedagogiche separano i due modelli scoutistici cattolici?. Cosa comporta l'apertura dell'Agesci verso le guide LGBT?.? In Breve Sostegno di Leone XIV all'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici in Aula Paolo VI.. Modello pedagogico basato sulla distinzione di genere per la crescita umana e relazionale.. Agesci permette l'accettazione di guide e capi con orientamento sessuale LGBT.. Divergenza tra approccio identitario di genere e modello di inclusione sociale.. Le parole di Leone XIV sull’educazione scout nell’Aula Paolo VI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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How Satan Uses Pride, Division & Immaturity to Destroy the Church

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