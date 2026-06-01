È stato creato un nuovo marchio dedicato al legno di castagno prodotto nella zona di Viterbo, con l’obiettivo di promuoverlo all’estero. Il marchio mira a unificare i diversi produttori locali e a garantire standard di qualità elevati. La strategia prevede di rafforzare la riconoscibilità del prodotto sui mercati internazionali, ma non sono stati ancora definiti i criteri specifici per le certificazioni richieste.

? Punti chiave Come può un marchio unico superare la frammentazione dei produttori locali?. Quali standard di qualità serviranno per conquistare i mercati esteri?. Perché le aziende viterbesi faticano oggi a esportare il castagno?. Chi guiderà la trasformazione della filiera verso l'economia circolare?.? In Breve Andrea Belli e Monzillo promuovono standard di qualità e tracciabilità per l'estero. Settore applicabile a edilizia, arredi e ingegneria naturalistica per economia circolare. Collaborazione tra Unindustria, Università della Tuscia e Camere di Commercio. Obiettivo superare la frammentazione produttiva della provincia di Viterbo. Un marchio unico per il castagno viterbese: il piano di Unindustria e dell’Università della Tuscia per l’export. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legno di castagno: nasce un marchio per l’export viterbese

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Presentato il Piano di valorizzazione della filiera del #legno di #castagno della provincia di Viterbo, in collaborazione con @unitusviterbo e con il contributo della Camera di Commercio #Rieti #Viterbo e della @camcomroma. Info tinyurl.com/3sftz26d #25Ma x.com

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