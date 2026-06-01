Legno di castagno | nasce un marchio per l’export viterbese
È stato creato un nuovo marchio dedicato al legno di castagno prodotto nella zona di Viterbo, con l’obiettivo di promuoverlo all’estero. Il marchio mira a unificare i diversi produttori locali e a garantire standard di qualità elevati. La strategia prevede di rafforzare la riconoscibilità del prodotto sui mercati internazionali, ma non sono stati ancora definiti i criteri specifici per le certificazioni richieste.
? Punti chiave Come può un marchio unico superare la frammentazione dei produttori locali?. Quali standard di qualità serviranno per conquistare i mercati esteri?. Perché le aziende viterbesi faticano oggi a esportare il castagno?. Chi guiderà la trasformazione della filiera verso l'economia circolare?.? In Breve Andrea Belli e Monzillo promuovono standard di qualità e tracciabilità per l'estero. Settore applicabile a edilizia, arredi e ingegneria naturalistica per economia circolare. Collaborazione tra Unindustria, Università della Tuscia e Camere di Commercio. Obiettivo superare la frammentazione produttiva della provincia di Viterbo. Un marchio unico per il castagno viterbese: il piano di Unindustria e dell’Università della Tuscia per l’export. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Biologico: piano nazionale e nuovo marchio per l’export italianoIl settore biologico italiano si prepara a lanciare un nuovo marchio nazionale destinato a rafforzare l’export.
La locomotiva dell’export al Salone. Un miliardo di fatturato all’estero. Legno-arredo, crolla il mercato UsaAl Salone del Mobile, il settore del legno e dell’arredo si conferma come uno dei principali motori dell’export nazionale, con un fatturato di circa...
Argomenti più discussi: Unindustria Viterbo: castagno della Tuscia, nasce il piano per un marchio territoriale della filiera; Ivrea, aperta la nuova rampa di accesso al centro storico; Al via a Montegrosso Pian Latte il restauro interno della 'Casa del Pastore'. Assessore Scajola: Dal 2021 a oggi 3 milioni di euro per 15 interventi in Valle Arroscia; Prestigioso riconoscimento per il gruppo Sbandieratrici e Musici della Città di Viterbo, Frontini: Plauso dall’intera città.
Presentato il Piano di valorizzazione della filiera del #legno di #castagno della provincia di Viterbo, in collaborazione con @unitusviterbo e con il contributo della Camera di Commercio #Rieti #Viterbo e della @camcomroma. Info tinyurl.com/3sftz26d #25Ma x.com
La Tuscia è uno dei distretti storici italiani del legno di castagno, un mercato di nicchia che riveste un ruolo di rilievo nel comparto dell’industria del legno, sia in Italia che sul piano internazionale. La presenza di numerose aziende rappresenta infatti un’oppo facebook
Ciotola di trucioli di legno di ciliegio reddit
Nasce AssoVeneta Costruttori Case in legno22/02/2012 - AssoVeneta Costruttori Case in legno è la nuova realtà associativa nel settore dell’edilizia in legno ed è l’espressione unitaria di un gruppo di imprese venete che operano nello stesso ... edilportale.com