Quest’estate le unghie bianche saranno di tendenza, con vari toni come latte, ottico, glazed e panna. Si prevede che questo colore predominante nelle manicure conquisterà molte, contribuendo a un effetto visivo che valorizza l’abbronzatura. La scelta si conferma come la più popolare tra le preferenze di stagione, con molte persone che optano per questa tonalità per completare i look estivi. Le case di cosmetica hanno già lanciato numerose collezioni dedicate a questa nuance.

Ogni estate ha il suo colore manicure protagonista e per il 2026 la risposta sembra chiarissima: bianco latte, bianco ottico, bianco glazed, bianco panna. In pratica? Qualsiasi variante del bianco possibile sta invadendo Pinterest, TikTok e i nail salon più salvati del momento. Anche perché il bianco ha un talento preciso: riesce a far sembrare immediatamente più glow sia l’abbronzatura sia qualsiasi outfit estivo. E no, non parliamo solo della classica french manicure da vacanza 2014. Il bianco è diventato il nuovo clean girl color per le tue unghie. Pantone ha eletto Cloud Dancer colore dell’anno e sinceramente si vede. Le manicure bianche stanno vivendo una nuova era molto più morbida, creamy e minimal expensive. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le unghie bianche saranno ovunque quest’estate e sì, fanno sembrare subito più abbronzate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TENDENZE SCARPE PRIMAVERA ESTATE 2026: le più belle per vestirsi alla moda!

Notizie e thread social correlati

Le unghie bianche sono le nuove nude: la manicure è candida per l’estateLe unghie bianche sono diventate la tendenza manicure per l’estate 2026, preferite rispetto alle tonalità più coprenti di qualche anno fa.

Unghie rosa eleganti 2026: le idee più belle da copiare subitoNel 2026, le unghie rosa eleganti continuano a essere un trend molto apprezzato, con diverse idee e ispirazioni che si possono facilmente replicare.

Temi più discussi: Le unghie bianche sono le nuove nude: la manicure è candida per l’estate; Anche Hailey Bieber si fa le unghie da sola: ecco la sua nail art fai-da-te; EleMe2026, la diretta delle amministrative minuto per minuto; Le unghie bianche sono le nuove nude | la manicure è candida per l'estate.

Le unghie bianche saranno ovunque quest’estate e sì, fanno sembrare subito più abbronzateOgni estate ha il suo colore manicure protagonista e per il 2026 la risposta ... msn.com

Sono l'unica che torna sempre alle unghie bianche? reddit

Unghie dei bambini: quando preoccuparsi e quando è tutto normaleScopri cosa significano righe, macchie e sfaldamenti nelle unghie dei bambini. Impara a riconoscere i segnali normali e quando è utile consultare il pediatra. nostrofiglio.it