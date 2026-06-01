Sono rimaste a lungo sullo sfondo le compagne e le mogli che hanno attraversato la vita di Pablo Picasso. Oggi, finalmente, Sue Roe, biografa e poetessa inglese, fa uscire dall’ombra le esistenze straordinarie di Fernande Olivier, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot e Jacqueline Roque. Lo fa con un libro – Le sei donne che amarono Picasso – che le emancipa da semplici muse e anonime presenze accanto all’artista, per raccontarle come persone con una propria forte identità, un talento e percorsi segnati da scelte spesso difficili. Roe costruisce un racconto che percorre il Novecento, intrecciando biografie e storia dell’arte. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Le sei donne che amarono Picasso": la biografa e poetessa inglese Sue Roe racconta ad Amica il suo libro. E le muse del genio. Intervista

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