De Bruyne ha espresso commenti che richiedono attenzione più che giudizio, mentre Noa Lang ha aperto il vaso di Pandora, rivelando la propria frustrazione riguardo alla preparazione atletica sotto l’allenatore.

De Bruyne ha aperto il vaso di Pandora Noa Lang è stato probabilmente il primo a dare sfogo alla propria frustrazione per la preparazione di Antonio Conte. Lo fece in un momento in cui sembrava che la sua carriera fosse lontana da Napoli, salvo poi ridimensionare il tutto quando il suo ritorno apparve possibile. Al di là delle ricostruzioni più fantasiose circolate nelle ultime settimane, la sensazione che una parte della rosa non fosse pienamente a suo agio con i metodi di lavoro di Conte è emersa più volte. Le dichiarazioni del procuratore di Lobotka lo scorso anno, quelle di Giuffredi sulla gestione di alcuni suoi assistiti come Vergara, Ambrosino e Marianucci, fino alle recenti parole di Pastorello sul futuro di Meret, sembrano andare tutte nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le parole di De Bruyne meritano di ascoltate più che giudicate

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