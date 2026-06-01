Le lacrime e le parole di Allegri l' amore sconfinato dei pescaresi | Giovanni Galeone è ancora tra noi

Da ilpescara.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Galeone è ancora vivo nel cuore di molti appassionati di calcio a Pescara, come dimostra la prima edizione del premio dedicato a lui, il “Profeta” del calcio locale. Durante l’evento, sono state pronunciate parole e versate lacrime da parte di alcuni presenti, tra cui anche un noto allenatore che ha espresso un amore profondo per Galeone. La manifestazione ha evidenziato il legame forte e duraturo tra il tecnico e la città, che resiste anche dopo la sua scomparsa.

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Un amore forte, fortissimo che nemmeno la morte può spezzare. Tra Pescara e Giovanni Galeone il rapporto non finirà mai e la prima edizione del Premio intitolata al “Profeta” del calcio pescarese lo ha confermato in tutta evidenza. La presenza di tantissimi tifosi, i ricordi dei suoi vecchi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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