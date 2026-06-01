Sono disponibili infradito in versione sandalo che richiamano lo stile della riviera francese, ideali per l’estate. Queste calzature combinano comfort, freschezza ed eleganza, adatte sia per il mare che per la città. Sono progettate per offrire un’ampia comodità senza rinunciare a un aspetto raffinato. La loro versione più chic permette di indossarle in diverse occasioni, mantenendo una sensazione di leggerezza e stile.

Cosa c’è di meglio durante l’estate di indossare delle calzature che siano allo stesso tempo comode, fresche ed eleganti? Beh, forse solo farlo con un modello tra i più confortevoli in assoluto, ma nella sua versione più chic. Parliamo delle infradito di Havaianas, ma nel loro modello sandalo. Ne scarpe ne ciabatte quindi, ma una calzatura che soddisfa ogni esigenza di comodità e di stile allo stesso tempo e con un unico modello, Luna. Havaianas I sandali infradito comodi ed eleganti per l’estate Prezzo 14,40 euro Acquista su Amazon I sandali infradito di Havaianas sono le calzature comfy&chic da indossare questa estate. Delle infradito che sono anche dei bellissimi sandali, dalle linee intrecciate e raffinate, nulla a che vedere con la classica estetica di Havaianas, ma che allo stesso tempo ne riprendono il mood e il comfort assoluto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le infradito più comode, ma in versione sandalo, che ricreano lo stile riviera francese, anche in città

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