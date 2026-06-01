Lavori infiniti per la palestra | Si riparte

Da alcune settimane, è finalmente ripartito il cantiere-lumaca. "E per il prossimo anno scolastico la palestra sarà pronta". L’annuncio è arrivato dal sindaco di Cerro al Lambro, Gianluca Di Cesare, (in foto) e riguarda i lavori per il secondo lotto della scuola primaria di Riozzo. Dopo lunghe e travagliate vicissitudini, che hanno visto il Comune rescindere il contratto col precedente appaltatore e individuare una nuova impresa, è stato riattivato il cantiere che porterà all’ ampliamento del già esistente plesso " Leonardo da Vinci ", con la costruzione di una palestra, un auditorium da 300 posti e nuovi spazi per la mensa. La palestra, in particolare, sarà pronta per settembre, poi verranno completati i successivi step dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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