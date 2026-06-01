L’arte che cura la medicina che osserva Al Russell-Newton si conclude The Good Doctor

Da firenzetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Può un dipinto svelare una patologia medica prima ancora che lo faccia una cartella clinica? La risposta è sì, ed è il cuore pulsante dell'iconodiagnostica, la disciplina che unisce la storia dell'arte alla scienza medica. Su questo affascinante binario si è sviluppata la terza edizione di "The. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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La Salute Passa dal Polso: la medicina che cura la causa, non il sintomo | Dott. Dario Ayala

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