L’Arsenal ha avuto quel che si merita | sulla stampa inglese parte il rinfaccio sul risultatismo di Arteta
L'Arsenal ha subito una sconfitta contro una squadra di metà classifica, con un punteggio di 2-0. La stampa inglese critica l’atteggiamento dei Gunners, sottolineando come la squadra abbia mostrato poca determinazione e poca incisività in campo. La partita si è svolta in modo piatto, con poche occasioni da gol e un centrocampo poco compatto. La delusione si è tradotta in commenti duri sui social e nelle analisi sportive di giornata.
Questo potrebbe essere un giorno storico, per i feticisti del giornalismo sportivo inglese: l’Arsenal potrebbe aver messo d’accordo per la prima (e presumiamo unica) volta l’editorialista più brillante e sarcastico del progressista Guardian, Jonathan Liew, con il più conservatore di tutti: Oliver Brown sul Telegraph. Punto d’incontro, in sintesi: l’Arsenal, sconfitto ai rigori dal Psg, se l”è cercata. Arteta ha avuto quel che si merita. Sul patibolo c’è ovviamente l’accusa di risultatismo estremo: troppo difensivo l’approccio dell’Arsenal. Liew scrive di “fallimento nella sua forma più brutale e spietata”. “Perdere ai rigori dopo aver fatto sudare e innervosire i campioni in carica per 120 minuti è indubbiamente ingiusto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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