Lago d’Orta parte la nuova chiamata per i custodi del Grand Tour | volontari cercasi per il cammino da 115 km

È partita una nuova selezione di volontari per il Grand Tour del Lago d’Orta, un percorso di 115 km che attraversa 22 comuni tra sponde, boschi e borghi storici. Il progetto mira a promuovere la cura collettiva del territorio e coinvolge chi desidera contribuire alla tutela e alla valorizzazione del percorso. La chiamata è rivolta a chi vuole partecipare come custode del sentiero, sostenendo attività di manutenzione e promozione del cammino.

Non solo un sentiero, ma un progetto di cura collettiva del territorio. Torna la chiamata ai volontari per il Grand Tour del Lago d’Orta, il percorso ad anello di 115 km che abbraccia il lago attraversando 22 comuni tra sponde, boschi e borghi storici.Venerdì 5 giugno alle 20,30, nella cornice. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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